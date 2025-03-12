Avrupa Birliği Türkiye’yle ilişkileri derinleştirmeli

İngiliz Financial Times gazetesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkileri derinleştirme çağrısında bulunduğunu yazdı. FT'nin haberine göre, artan güvenlik endişeleriyle birlikte AB liderleriyle özel yemekte bir araya gelen Rutte, Türkiye ile işbirliğinin artırılmasının önemini dile getirdi ve Ankara ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) de 'savunmasız Avrupa' için aranan cevapların Türkiye'de olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri yetenekleri ile acilen asker ve silaha ihtiyaç duyan Avrupa kıtası arasında tarihi bir eşleşme olabilir" ifadelerini kullandı. Yunan medyası ise Avrupa'nın Türkiye'yi 'stratejik bir ortak' olarak gördüğünü itiraf etti. Başkan Erdoğan, AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Avrupa'nın gvüenliği Türkiye'siz olmaz. Hedefimiz birliğe tam üyeliktir" demişti.