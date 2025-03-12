Bakan Bayraktar sosyal medyadan duyurdu! TPAO ile ABD petrol devi arasında önemli anlaşma

Küresel enerji sektörünün kalbinin attığı CERAWeek 2025'te önemli bir anlaşma imzalandı. Milli petrol şirketi TPAO'nun TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilecek.
ABD'nin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek 2025'e katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya refakat ederken "Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan bu anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
ENERJİ VİZYONUNU ANLATTI
Bakan Bayraktar, enerji alanında lider isimlerin buluştuğu CERAWeek 2025'te Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Meksika Enerji Bakanı Luz Elena Gonzalez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bayraktar, global şirketlerin üst düzey temsilcileriyle de buluştu.
ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI
Etkinlik kapsamında TPAO ile TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources şirketleri arasında Ortak Girişim Anlaşması imzalandı. İmza törenine Bakan Bayraktar refakat etti. Bakan bayraktar, atılan imzaların ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu. Paylaşımında Continental Resources'un ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden olduğuna ve TransAtlantic Petroleum'un 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, TPAO'nun söz konusu şirketlerle Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi için ortak girişim anlaşması imzaladığını kaydetti.
Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacağını aktardı.
Bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bayraktar, Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.