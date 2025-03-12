Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, dijital sektörde kadınların oranının yalnızca yüzde 24, erkeklerin bu alanda çalışma olasılığının da kadınlardan 2,7 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu uçurumun başlıca nedeni, STEM (Science-Bilim, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Mathematics-Matematik) alanlarında kadın temsilinin düşük olması. UNESCO verilerine göre, dünyada mühendislik öğrencilerinin yüzde 28'i, yapay zeka araştırmacılarının ise yüzde 12'si kadın. Bu tablo, kadın girişimcilerin ve teknolojide kadın liderlerin küresel ekonomide daha fazla yer alması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye olarak, kadın girişimciliğini desteklemeyi ekonomik kalkınmanın güçlü bir adımı olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. 2021'den beri yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadın istihdamını artırıyor ve kooperatifleri destekleyerek kadınları güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmaları için eğitim programları yürütüyoruz."

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle mühendis olmak isteyen kız öğrencilere burs, staj, istihdam, dil eğitimi, sertifika programları ve mentörlük desteği sunduklarını dile getiren Göktaş, "Yapay zeka ve veri bilimi alanında yetkinlik kazanarak kariyer fırsatlarını artırmaları ve bu alanda liderlik etmeleri için başlattığımız programla kadınlara destek oluyoruz. Bunun yanı sıra kadınlara istihdam garantili mesleki eğitim sunuyoruz. STEM alanında öğrenim gören kız öğrencilere, sanayi firmalarında staj ve iş deneyimi imkanı sağlayarak sanayi sektöründe güçlü bir yer edinmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINDA YER EDİNMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kadınların girişimcilikleriyle dünyada tüketici olmaktan öte yenilikçi liderler olarak sahne almaya başladığına dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Temiz teknoloji alanında kadın girişimcileri destekleyerek yaratıcı iş fikirlerini ödüllendirdik. Kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını kadingirisimci.gov.tr internet sayfasında topladık. Ayrıca kadınların, dijital becerilerini geliştirerek inovasyonda daha aktif rol almaları ve iş dünyasında pazarlama fırsatlarından faydalanmalarına katkı sunduk. Böylece, kadınların dijital girişimcilik dünyasında yer edinmesini destekleyerek ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde var olmalarının önünü açtık."