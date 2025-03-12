Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı!

Güvenlik güçleri, siber suç ve suçlulara göz açtırmadı. 8 il merkezli gerçekleştirilen operasyonda 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarından aranan 76 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.