Beykoz’da İmamoğlu depremi

Beykoz'un CHP'li belediye başkanı Alaatin Köseler'in "İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınmasının ardından yerine belediye meclis üyesi Özlem Vural Gürzel, başkanvekili olarak seçildi. Gürzel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'ndeki gözdelerinden biri olması ve Beykoz'a bu sayede transfer edildiğinin öğrenilmesi belediyeyi daha da karıştırdı. Dün Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.