Bursa’ya 23 yılda 30 bin sosyal konut

Bursa'ya 23 yılda inşa edilen konutun önümüzdeki 5 yılda Yıldırım'a kazandırılacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yıldırım'da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel dönüşüm olarak 30 bine yakın konutun ihale planlaması yapıldı. İlk evim projesinde Bursa'ya 8 bin 868 sosyal konut planlanmıştı. Bu çerçevede bazılarında önemli aşamalar kaydedildi ve hızla inşaatlar yükseliyor. Karacabey, Yenişehir ve Orhaneli'de 3 bin 839 konutun ihalesi bu ay ve nisan ayında yapılacak" dedi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında 'İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsam' projeleri çerçevesinde yeni bir kampanya başlatmıştı.

Bu süreç içerisinde de Bursa'ya 8 bin 868 konut planlanmıştı. Kısmetse Mart ve Nisan aylarında olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 3 bin 839 konutumuzun ihalesine çıkarak inşaatlarına başlayacak. Bunun özellikle 3 bine yakını Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi civarında yapılacak. Bölge bölgeye yapılacak konutlar, Bursa'nın batıya doğru kayan sanayileşme bölgesini ciddi manada yoğunlaştığı için önem arz etmektedir. İnşallah bu süreçte hem sanayileşmeyle beraber, onların konut ihtiyacında karşılanmış olacak" diye konuştu. Karacabey ilçesindeki konut ihalelerinin yanı sıra, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde de 'ilk evim' projelerinin ihaleleri Mart ve Nisan aylarında biteceğini müjdeleyen Başkan Gürkan, "Biz bu projelerle kalmıyoruz. Daha önceki süreçte Bursa'da başlatılmış olan özellikle de son dönemde Yıldırım ilçesinde sadece kentsel dönüşümlerle beraber 8'inci etabına başladık. Yıldırım'da 2024-2029 yılları içerisinde sosyal proje, konut ve kentsel dönüşüm olarak 30 bine yakın konutun ihale planlaması yapıldı. Bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 'ilk evim, ilk iş yerim ve ilk arsam' projeleri çerçevesinde Bursa'ya ciddi derece destek verdi" dedi.

BURSA'YA YENİ REZERV ALANLARI

Bu çerçevede, Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Gürkan, "Bursa'da ileriye yönelik rezerv alanlarla ilgili çalışmalar başlandı. Bunlar tamamlandıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına arz edeceğiz. Bakanlıktan gelecek talimatlarla, çok daha güzel projelerle vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu. İHA