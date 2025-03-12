DEM Partili Bakırhan: Heyetimiz Başkan Erdoğan ile görüşmek için başvuru yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye vurgusunu yineleyen Başkan Erdoğan "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm" açıklamasını yaptı.

"EN KISA SÜREDE HEYETİMİZ BAŞVURUSUNU YAPIP GÖRÜŞECEKTİR"

Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan "Sayın Erdoğan'la görüşülecek. Yürütmenin başı, meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. En kısa sürede heyetimiz görüşmek için başvurusunu yapıp görüşecektir" ifadelerini kullandı.