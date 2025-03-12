Eski CHP’li Başkan, CHP’nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu: 180 derece döndüler

Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve CHP'den ihracı talep edilen eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hakkındaki iddialara yönelik açıklama yaptı. Özellikle İçmeler bölgesindeki bir projeye verdiği ruhsatlarla ilişkin konuşan Mehmet Oktay, tüm süreçlerin yasalara uygun olarak yürütüldüğünü belirtti.

CHP GENEL MERKEZİMİZİN ONAYINI ALARAK DEVAM ETTİK

Oktay, "Tüm süreçler yasalar çerçevesinde yürütüldü. Söz konusu projeyle ilgili ben o zaman partimizin genel merkezimize danıştım ve yasalara göre iş yaptım. CHP Genel Merkezimizin onayını alarak devam ettik. O dönemki yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza danışarak yaptım. Dedi ki 'başkan yasa ne diyorsa onu yapacaksın' Burayla gerekli dosyaları da sundum. Şimdi 180 derece dönmüş bir durumla karşı karşıyayız. Bizim hiçbir şekilde verilemeyecek hesabımız yok. Parti içerisindeki birtakım odaklar, sırf kendi kişisel beklentilerinden siyasi hesaplarından dolayı benle hesaplaşma sürecinde olabilirler. Bu doğal da karşılanır. Biz bunlarla da mücadele etmeyi de biliriz" dedi.

İHRACI İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 2024 Aralık ayında söz konusu projeden dolayı, imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu olduğu belirtilen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.