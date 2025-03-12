FETÖ’cülerin sığınağı İngiltere! Tek adreste onlarca şirket

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN HEPSİ AYNI ADRESTE

FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı 244 Chase Road, London, England, N14 6HH isimli kayıtlı ev adresinde birçok şirketin olduğu FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketlerinin de bu adrese kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yine FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres olan Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. da ise Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketlerin olduğu tespit edildi.