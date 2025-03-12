FETÖ’cülerin sığınağı İngiltere! Tek adreste onlarca şirket

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin kaçtığı ülkelerden biri olan İngiltere firarilere kucak açtı. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve orağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.
"GİRİŞİMCİ" YA DA "YATIRIMCI VİZELERİ" İLE 45 GÜNDE OTURUM HAKKI
İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebilen FETÖ'cülerin 6 yılın sonunda yatırım yapmaları halinde, İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olduğu bilgisine ulaşıldı.
VATANDAŞLIK ALMAYI FIRSAT BİLİP ŞİRKET AÇTILAR
Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtı. İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alan bilgiye göre FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları öğrenildi. Bir adres üzerinden birçok şirket açan FETÖ'cüler, İngiltere'de oturum ve vatandaşlık aldı.
FİRARİ FETÖ'CÜLERİN HEPSİ AYNI ADRESTE
FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı 244 Chase Road, London, England, N14 6HH isimli kayıtlı ev adresinde birçok şirketin olduğu FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketlerinin de bu adrese kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yine FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres olan Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. da ise Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketlerin olduğu tespit edildi.
ÖRGÜTÜN PARA KASALARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paraların örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerinin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletildiği bilgisine ulaşıldı.
Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda çalıştırmak için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunduğu Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da Londra'da emlak yatırım şirketi sahibi olduğu öğrenildi.