Filistin, insanlığın ortak meselesi olmuştur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Büyükelçilerle İftar Programı"nda konuştu. Kurtulmuş, "Bundan sonra dünyanın gidişatı, ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin ve dünyamız daha hakkaniyetli, yaşanabilir ve adil bir gezegen haline gelsin. İkinci temel tartışma alanı ise önümüzdeki dönemi etkileyecek olan otokrasilerle demokrasiler arasındaki mücadele olacak. Onun için diyoruz ki, bundan sonrasına nasıl bir dünya bıraktığımız, hangi izlerimizin kalacağını belirleyecek olan ikinci husus, demokrasiye hem ilkeleriyle hem de kurum ve kurallarıyla birlikte verdiğimiz önemle ölçülecek.

Üçüncü mesele ise, ilkeler ve değerlerle pragmatizm arasındaki mücadeledir" ifadesini kullandı. Filistin meselesinin sadece Arapların, sadece Filistinlilerin, sadece Müslümanların meselesi olmanın çok ötesine geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Filistin meselesi, insanlığın bundan sonraki geleceğine ilişkin bir turnusol kağıdı mesabesindedir. Filistin davasına şeksiz şüphesiz destek verenlerle, mazlum millete destek verenlerle, ama-fakat diyerek mazeret üretmek isteyenler arasında derin bir uçurum, aslında adalet yanındaki duruşumuzu da belirleyecek bir gelişmedir" diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin, bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve adil, hakkaniyetli bir çözüm oluşana kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.