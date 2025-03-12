Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gündemi değerlendirdi. Bakan Tunç, Kartalkaya'daki yangın faciası, sokak köpekleri sorunu ve genel afla ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunun kısa sürede tamamlanacağını belirten Bakan Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bir ekibin, rapor üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, yangın felaketinin polemik konusu yapılamayacağını ifade etti. Adalet Bakanı Tunç "Bilirkişi raporuyla kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak. CHP Genel Başkanı'nın iki haftadan bu yana grup toplantılarında özellikle bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığı izlenimi uyandırılmaya çalışılıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Acı olayın üzerinden polemik yapmamak lazım. Biz sayın Özel'in neyi ifade etmek istediğini çok iyi biliyoruz. Ucu nereye dokunursa dokunsun, rapor çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak" dedi.

"BELEDİYELER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde peş peşe yaşanan başıboş sokak dehşetine de değindi. Tunç, şunları söyledi: Ekmek almaya giden çocuklarımızın köpekler tarafından parçalanmasını kabul edemeyiz. Herkes üzerine düşeni yapmak durumunda, bu kanunun uygulanması lazım. Belediyelere yüklenen görevlerin yerine getirilmesi lazım. Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.

GENEL AF OLACAK MI?

Genel af ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Tunç şu açıklamaları yaptı: Af ile ilgili bir çalışmamız yok. Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu konuda değerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait.