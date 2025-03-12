İmamoğlu’nun SABAH’a açtığı dava reddedildi

CHP'deki para sayma skandalını kaleme alan SABAH yazarı Mahmut Övür'e tazminat davası açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mahkemeden kötü haber. Sabah yazarı Mahmut Övür "İBB'de 'temiz eller'e ihtiyaç var" başlıklı yazısında konuyu ele almıştı. İmamoğlu, mahkemeye başvurarak, Övür'e 10 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı. İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar verildi. Mahkeme, söz konusu yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, kamuoyu gündeminde yer alan iddialara ilişkin olduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun tazminat talebinin reddine karar verdi.