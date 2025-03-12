Köpeklerin saldırdığı küçük Murat’ın yaşam savaşı sürüyor

Erzurum'un Narman ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun kendisinden çikolata beklerken hastane köşelerinde hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen baba Yakup Tutar, yetkililere seslendi: "Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin!"

BAŞIBOŞ KÖPEKLER DEHŞET SAÇTI

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçük Murat iftar öncesi bakkaldan ekmek almak için evden çıktı. Ancak sokakta dolaşan başıboş köpekler aniden çocuğa saldırdı. Vücudunun birçok yerinden ağır yaralanan Murat, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İlk olarak Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

"BENDEN ÇİKOLATA BEKLİYORDU"

Yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatan baba Yakup Tutar, "Çocuğum oruç tutuyordu, akşam 9-10'a kadar benden çikolata getirmemi bekliyordu. Ama şimdi hastane kapısında onun gözünü açmasını bekliyorum" dedi. Oğlunun kıyafetlerinin paramparça olduğunu belirten acılı baba, yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

"KAFASINDA 7-8 ISIRIK, NEFES BORUSUNDA DELİK VAR"

Küçük Murat'ın vücudu vahşi saldırının izleriyle dolu. Doktorların verdiği bilgiye göre, çocuğun kafasında 7-8 ısırık, nefes borusunda ise köpek dişlerinden kaynaklanan delikler var. Baba Tutar, "Bizim elimize bir diken batsa feveran ediyoruz. Ama çocuğumun başı, boğazı, vücudu parçalandı. Şimdi o bu acılara nasıl dayansın?" dedi.