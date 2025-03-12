Haberler Gündem Haberleri Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz
Giriş Tarihi: 12.3.2025 23:00 Son Güncelleme: 12.3.2025 23:05

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz

CHP'deki krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Şaibeli kurultay, usulsüz diploma gibi skandalların yaşandığı partide, ön seçim tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Tek aday olarak ön seçime giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı egale etmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Yavaş ise İmamoğlu'na bu kez anketler üzerinden göndermede bulundu. Partide görüş ayrılıkları olabileceğini belirten Yavaş, "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." diye konuştu.

Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin konuştu.

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK..."

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir şey olmamasına rağmen her konuştuklarında bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.

"SEÇİM YAKLAŞINCA YİNE ANKETLERE BAKARIZ"

"Buna bizim itirazımız falan yok." deyip partide görüş ayrılıkları olabileceğini vurgulayan Yavaş, "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A ANKET OYUNU

Mansur Yavaş her fırsatta dile getirdiği 'anketler baz alınsın' mesajını tekrar tekrar yinelerken, Yavaş'ın 'anket' mesajlarına ise Ekrem İmamoğlu cephesinden karşılık verilmişti.

Mansur Yavaş'a yakın hesaplar sosyal medyada anket sonuçları ve sokak röportajları üzerinden Mansur Yavaş'ın halkta İmamoğlu'ndan daha fazla karşılığı olduğu vurgusunu yaparken, İmamoğlu cephesinin de sipariş anketler için belediye bütçesinden milyonlarca lirayı ayırdığı iddia edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz