Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK..."

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir şey olmamasına rağmen her konuştuklarında bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.