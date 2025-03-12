Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na anket göndermesi! Seçimi işaret etti: Tekrar değerlendiririz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşananlara ilişkin konuştu.
"ARAMIZDA BİR SORUN YOK..."
Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini, aralarında bir şey olmamasına rağmen her konuştuklarında bir şey çıkartmaya çalışıldığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A ANKET OYUNU
Mansur Yavaş her fırsatta dile getirdiği 'anketler baz alınsın' mesajını tekrar tekrar yinelerken, Yavaş'ın 'anket' mesajlarına ise Ekrem İmamoğlu cephesinden karşılık verilmişti.
Mansur Yavaş'a yakın hesaplar sosyal medyada anket sonuçları ve sokak röportajları üzerinden Mansur Yavaş'ın halkta İmamoğlu'ndan daha fazla karşılığı olduğu vurgusunu yaparken, İmamoğlu cephesinin de sipariş anketler için belediye bütçesinden milyonlarca lirayı ayırdığı iddia edilmişti.