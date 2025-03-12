Milyonlarca araç sahibine kritik uyarı geldi! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

Bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda var olduklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye'de 31,3 milyon motorlu taşıt, 6,3 milyon da motosiklet bulunduğunu belirtti.

Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi.

Motosiklet sayılarının artmasını normal karşıladıklarını ancak kural ihlali sebebiyle kazaların artmasına ve can kayıplarının yaşanmasına rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, devriye ve ekip sayısını artırdıklarını, böylelikle trafik denetimlerinde sayısal bir artış yaşandığını anlattı.

Trafikteki denetimlerin son 6 yıllık seyrine ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Motosiklet denetim sayısı 2024'te 2023'e nispetle yüzde 114 arttı. Cezai işlem sayısı maalesef yüzde 101 arttı, kaskla ilgili de maalesef yüzde 115 işlem sayımızın arttığını görüyoruz." dedi.

Yerlikaya'nın sunumunda, 2019'da 1 milyon 470 bin 113 olan motosiklet denetim sayısının 2024'te 8 milyon 177 bin 983'e ulaştığı, 2019'da 858 bin 169 olan cezai işlem sayısının 2024'te 3 milyon 260 bin 421, yine 2019'da 341 bin 797 olan kask cezası işlem sayısının 2024'te 1 milyon 326 bin 208 olduğu bilgisi yer aldı.