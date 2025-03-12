Mutabakatın kazananı Suriyeliler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan mutabakata ilişkin "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda özetle şu mesajları verdi:

Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'de toplanan Acil Gazze Zirvesi'nde oluşan planı kıymetli buluyoruz. 19 Ocak'taki mutabakatın devam ettirilmesini temenni ediyoruz. Ancak Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri artarak sürmektedir. Siyonist yayılmacılığı devlet politikası haline getiren mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde böl-parçala-yönet taktiğine dayalı planlara geçit vermeyeceğiz. Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA DAVET

İki devletli çözüm, bölgedeki tüm halkları huzura götürecek tek yoldur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil ve kalıcı bir çözüm imkânsızdır. Gazze'nin yeniden imar ve ihyası için uluslararası toplumun tüm üyelerini etkin sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Sadece Gazze ve Batı Şeria'da değil tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde, oyunları bozarak geleceğimizi güvence altına alabiliriz.

KUDÜS NÖBETİMİZ SÜRÜYOR

Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını misafir ediyoruz. Ağzı süt kokan bebekleri katlettiler. Son Osmanlı taburu Kudüs'ten ayrılırken, Mescid-i Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı artçı birlikler bırakılır. Bunlardan biri de sekizinci bölükten Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan Onbaşı Mescid-i Aksa nöbetini yarım asır boyunca terk etmemiştir. Hasan Onbaşı'nın nöbetini aynı adanmışlık, aynı imanla bugün biz sürdürüyoruz. Bu ruhla Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.





KARDEŞLİĞİMİZE ENGEL OLAMAYACAKLAR

Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük, Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Dört asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, sokaklarına, camilerine, hanlarına, çarşılarına, çeşmelerine nakşedilmiştir. Filistin topraklarının tamamında ezeli ve ebedi kardeşliğimizin nişaneleri vardır.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkânlarımızı seferber ettik. BM başta olmak üzere yer aldığımız bütün uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi olduk, haksızlıkları dile getirdik. Mevcutlara ilave olarak 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye yaklaşık 101 ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsrail ile olan ticari işlemleri tamamen durdurarak toplam 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarf-ı nazar ettik. Katılımcı sayısı 500 binleri aşan mitinglerle, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik.

Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara, lafa her başladıklarında "ama"lı "fakat"lı cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli 1269 hasta yaralı ve refakatçinin ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerini sağladık. 880 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik. 2 bine yakın Filistinli kardeşimize Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde barınma imkânı sunduk. Kızılay, AFAD Türkiye Diyanet Vakfı, diğer vakıflarımızın öncülüğünü yaptığı nice yardım faaliyeti Filistinli kardeşlerimize destek verdi. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.





DUALARIMIZ FİLİSTİNLİLERLE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarında bir araya geldiği Filistinli ailelerle ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle: Kardeşlik sofrasında Filistinli kardeşlerimizle bir araya geldik. Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistinle, kalplerimiz her daim kardeşlerimizle... ANKARA