Nepal’de şehitler kuyusu

Yaklaşık 9 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 7 kadın özel harekâtçı unutulmuyor. 15 Temmuz gecesi izinli olmalarına rağmen görev yerlerine koşan özel harekâtın kadın kahramanları komiser yardımcıları Cennet Yiğit, Gülşah Güler, Kübra Doğanay, Zeynep Sağır, Demet Sezen, Seher Yaşar ve Sevda Güngör omuz omuza şehit düşmüştü.

'SU KUYUSU AÇTIRDILAR'

Vatan uğruna genç yaşta toprağa düşen şehitlerin anısını yaşatmak isteyen gençler sosyal medyada örgütlenerek anlamlı bir projeye imza attı. Gençler, şehitler adına Nepal'de su kıtlığı yaşanan bir köyde su kuyusu açtırmak için kampanya başlattı. Hak İnsani Yardım Derneği'nin aracılığıyla düzenlenen kampanyada toplanan paralarla belirlenen köyde su kuyusu açıldı. Kuyunun açılışı sırasında yerel halk, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartları tutarak hem Türkiye'ye teşekkür ettiler hem de şehitler için dua ettiler.

'MİNNET BORCUMUZ'

Bağış kampanyasını hızlıca tamamladıklarını belirten yardımsever Esra Topkaç, "7 kahraman şehidimiz için su kuyusu açılması için başlattığımız kampanya 1 ayda sonuçlandı. Bağışları kuyunun açılması için yardım derneğine gönderdik. Nepal'deki köyde ciddi su sıkıntısı vardı. Dernek orada kuyuyu 1 ayda açtırarak hizmete sundu. Şehitlerimize minnet borcumuzu ödemek için ne yapsak az" ifadelerini kullandı.



ŞEHİT AİLELERİNE RAMAZAN HEDİYESİ

YAPILAN jest karşısında duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ablası Emine Yiğit, "Su kuyusunun açıldığına dair fotoğraflar bize gönderilince gözyaşlarımıza hâkim olmadık. Bu millet nasıl ki şehitleriyle gurur duyuyorsa bizler de şehit aileleri olarak onlarla gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki şehidine sahip çıkan çok güzel gençlerimiz var. Böyle gençlerimiz oldukça şehitlerimiz eminim huzur içinde olacaktır. Bu jest tüm şehit ailelerine ramazan hediyesi oldu" dedi.