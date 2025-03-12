Polonya Başbakanı Tusk, Başkan Erdoğan’ın hediyesi 300 yıllık mektubu paylaştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaklaşık 300 yıl önce 1745'te Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılan bir mektubu Polonya Başbakanı Donald Tusk'a hediye etti.

Ortak düzenlenen basın toplantısı sonrası Polonya lideri Tusk, Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği 300 yıllık bir mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak "Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli" notunu düştü.