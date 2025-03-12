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Giriş Tarihi: 12.3.2025 23:17 Son Güncelleme: 12.3.2025 23:20

Polonya Başbakanı Tusk, Başkan Erdoğan’ın hediyesi 300 yıllık mektubu paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. Polonya Başbakanı Tusk sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği mektubu paylaştı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Polonya Başbakanı Tusk, Başkan Erdoğan’ın hediyesi 300 yıllık mektubu paylaştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaklaşık 300 yıl önce 1745'te Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılan bir mektubu Polonya Başbakanı Donald Tusk'a hediye etti.

Ortak düzenlenen basın toplantısı sonrası Polonya lideri Tusk, Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği 300 yıllık bir mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak "Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli" notunu düştü.

"BARIŞ VE DOSTLUĞUMUZ HALA GEÇERLİ"

Erdoğan'a teşekkür eden Tusk'ın paylaşımı şu şekilde:

"Recep Tayyip Erdoğan, bu hediye için teşekkür ederim. 1745 yılında Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılmış bir mektup. Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli."

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Polonya Başbakanı Tusk, Başkan Erdoğan’ın hediyesi 300 yıllık mektubu paylaştı
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