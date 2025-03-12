Putin üniformayı giyip sahaya indi! "Kursk'u bir an önce alın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesindeki askeri harekat merkezini ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordu komutanlara yaptığı konuşmada, Ağustos ayından beri Ukrayna birliklerinin elinde bulunan Kursk'un geri püskürtmesini ve Kursk bölgesinin tamamen kontrol altına alınmasını emretti.
"TAMAMEN KURTARILACAĞINA İNANIYORUM"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede savaşan Rus birliklerini ziyareti sırasında televizyonda yaptığı açıklamada, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin yerine getirileceğine ve Kursk bölgesinin topraklarının yakında düşmandan tamamen kurtarılacağına inanıyorum" dedi.
12 YERLEŞİM BİRİMİ GERİ ALINMIŞTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı güçlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgede 12 yerleşim yeri ve 100 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 12 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilerek, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bin 550 asker, 391 tank, 311 piyade savaş aracı, 272 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 181 zırhlı araç kaybettiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde geçen ay 5, geçen hafta ise 4, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti. Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.
TRUMP'TAN İLGİNÇ PUTİN ÇIKIŞI
ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi. Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.
"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.
Trump, "Tango yapmak için iki kişi gereklidir. Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.