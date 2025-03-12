Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistanlı mevkidaşı Alnazarova'yı bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alnazarova ile sağlık hizmet sunumundan sağlık sistemlerine, sağlık insan gücünden sağlık bilgi ve teknolojilerine kadar yeni işbirliklerine yönelik istişarelerde bulunduklarını kaydeden Memişoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerde, sağlık sistemlerini daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.