Şanlı zaferin kutlu destanı: İstiklal Marşı

Anadolu'nun kıyamete kadar İslam toprağı olarak kalacağının tüm dünyaya deklarasyonu olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden 104 yıl geçti. Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatan eser 12 Mart 1921'de Meclis'te kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı için, "Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak gerekiyor. İstiklal Marşı'nda, istiklal davamızı anlatması açısından büyük bir manası olan mısralar vardır" der. Gazi Mustafa Kemal'in bu sözlerle övdüğü İstiklal Marşı, kabulünün ardından İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsçaya çevrilerek yurt içinde ve yurt dışında dağıtıldı. Akif, şiiri kaleme aldığı dönemde maddi problemler yaşasa da 500 liralık ödülü kabul etmedi. İstiklal Marşını da bütün şiirlerini topladığı 'Safahat' adlı kitabına almadı. Gerekçe olarak da millete miras bıraktığını söyledi.Akif, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözleriyle de Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'nun sonsuza kadar yurt olarak kalmasını temenni etti. Tarihçi Prof. Dr. Necmettin Alkan ise "İstiklal Marşı'nın yazımı dağılmakta olan bir toprak bütünlüğünün ayağa kalkmasıdır. İstiklal Marşı'nın Türk tarihinde yeri ayrıdır. 1. Cihan Harbi'nde verilen mücadeleyi de anlamak lazım" dedi.