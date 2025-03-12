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Giriş Tarihi: 12.3.2025

Şehit oğlu için TSK’ya 1.2 milyon TL bağışladı

Şehit oğlu için TSK’ya 1.2 milyon TL bağışladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Yeni (88), 1993 yılında Van'da şehit olan oğlu Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni'nin hatırasını yaşatmak için anlamlı bir adım attı. Yeni, oğlunun şehit maaşı ve sattığı arsadan elde ettiği 1 milyon 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı. Yeni'ye Vakıf tarafından da altın madalya beratı ve plaketi, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar tarafından verildi.

BAĞIŞA DEVAM EDECEĞİM
Mehmet Ali Yeni, ömrüm yettiği kadar bağış yapmaya devam edeceğini söyleyerek, "Yeter ki ordum, devletim güçlü olsun. Yeter ki benim de orada bir tüfeğim, bir mermim olsun. İnsanlarda ellerinden geldiği kadar bağış yapsın" diye konuştu. İHA

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Şehit oğlu için TSK’ya 1.2 milyon TL bağışladı
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