SON DAKİKA | CHP/DHKP-C finans ağına operasyon! İmamoğlu’na en yakın isim de listede

BELEDİYELERE OPERASYON



Şüphelilerin Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP-C'ye finans sağlandığı anlaşıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyeti'ne operasyon talimatı verildi. Bu kapsamda dün sabah erken saatlerde polis ekipleri kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İKOM bünyesinde faaliyet gösteren 2 şüphelinin yanı sıra DİH ve Kazova Tekstil'den 12 şüpheli, 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nden 3, Maltepe Belediyesi'nden 5, Sarıyer Belediyesi'nden 8 ve Şişli Belediyesi'nden 8 olmak üzere toplamda 38 şüpheliye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında diğer 2'sinin ise cezaevinde olduğu bildirildi.