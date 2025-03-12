SON DAKİKA: İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!

Son dakika haberleri... Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasında önemli aşama kat edilirken DEM Parti İmralı heyeti, sürece en başından beri destek veren Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talep etti.
DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.
"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını vermişti.