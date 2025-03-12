Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
Giriş Tarihi: 12.3.2025 17:22 Son Güncelleme: 12.3.2025 17:36

SON DAKİKA: İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!

Son dakika haberleri... DEM Parti İmralı heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için randevu talebinde bulundu. DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.

SON DAKİKA: İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!

Son dakika haberleri... Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasında önemli aşama kat edilirken DEM Parti İmralı heyeti, sürece en başından beri destek veren Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talep etti.

DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.

"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını vermişti.

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SON DAKİKA: İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
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