Sözde büyücüler sanal mecrayı istila etti: Umut tacirleri ‘büyü var’ deyip kandırıp, korku salıp dolandırıyorlar





Büyük bir bunalıma girildiği zaman bizim Dissosiyatif Bozukluk olarak adlandırdığımız bir durum yani bir 'kopma' durumu meydana gelebiliyor. Bu durum bilinci kaybetme değil de daha çok bir ruhsal uyurgezerlik gibi. Böyle olduğu zaman ormana gidip bir çözüm arama işine girişmiş olabilir ve dediğimiz gibi Dissosiyatif Bozukluk meydana gelmiş olabilir. Büyü, tarot, kurşun dökme gibi uygulamalar eskiden beri var ve bunların hiçbir bilimsel bir dayanağı da yok. Ancak asıl sorun şu ki, bu işlerle uğraşan kişiler, karşılarındakilerin psikolojik sıkıntıları olduğu ve zarar görebilecekleri noktaya geldiklerinde 'dur' demeliler. " dedi.