Afyonkarahisar’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 bin 450 tabanca ele geçirildi

Güvenlik güçleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 silah tamamlayıcı parça ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Afyonkarahisar'da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde 3.450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80.790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz! Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANDI ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek. Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.