Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakim karşısında: Çocuğum ölürken çok mu eziyet çekti?

KONUŞURSAN SENİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜRÜM DİYE TEHDİT ETMİŞ

Tanık olarak dinlenen ve Esen'in üst komşusu olan L. K. Uygun'un evde olmadığı zamanlarda maktülle birlikte dertleştiklerini ifade etti. Uygun'dan şiddet gördüğünü kendisine anlattığını belirten L.K, "Aleyna bana Ümitcan'ın onu dövdüğünü ve sürekli eve başka insanların geldiğini söylüyordu. Zaten ben de sürekli seslerini duyuyordum. Hatta uyardım onları birkaç kez ama Ümitcan beni tehdit etti hatta Aleyna'nın telefonundan içki sofrası ve tabanca resimleri atıyordu bana 'Konuşursan seni bu tabancayla öldürürüm' diye. Sema 'da durumdan endişe ettiği için merdivenlerden inmemem konusunda uyarıda bulunmuştu. Ümit benim için 'Onu merdivenlerden iteceğim zaten ameliyatlı' demiş, ben de korkumdan merdiveni kullanmıyordum. Aleyna hamile kalmıştı. Ümitcan bana 'Doğursa bakar mısın?' diye sordu." beyanında bulundu. Aynı mekanda çalıştıklarını söyleyen ve tanık olarak dinlenen M.G.O. ise, "Esen ile aynı mekanlarda çalışıyorduk. Ümitcan Esen'e mekan çıkışlarında şiddet uygulayarak kazandığı parayı alıyordu. Başka kızlarla mekanda oturup Esen'e hesap ödettirdi. Esen'in vücudunda kızarıklık ve morluklar vardı" dedi.