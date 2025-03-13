Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakim karşısında: Çocuğum ölürken çok mu eziyet çekti?

Ankara'da 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin başka dosyada tutuklu yargılanan sanık Ümitcan Uygun'un 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmayı maktul Esen'in ailesi de takip etti.
AİLESİ SEVGİLİ OLMALARINI İSTEMEMİŞ
Mahkeme başkanı savunması yapmasını için Ümitcan Uygun'a söz verdi. Uygun, olay günü Esen'le dışarı çıkacakları esnada tartışma yaşadıklarını ve evden tek başına ayrıldığını tartışmanın büyümemesi için de telefonunu kapattığını anlattı. Uygun savunmasında, Esen'in ailesinin gece kulübünde çalıştığını öğrendiklerini ve sevgili olmalarını istemediklerini ifade ederek, "Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca Sema'dan ayrılma kararı aldım. Dosyada bir video var bu video olay gecesinden daha önceye ait bir video. Biz Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Çektiğim video tamamen karambole oldu. Her evlilikte olduğu gibi bizim de ilişkimizde tartışmalar oluyordu. Olayla bir alakam yoktur. Takdir mahkemenindir." beyanında bulundu.
"KARDEŞİMİ ZORLA ÇALIŞTIRDI"
Sema Esen'in babası Mehmet Esen, tehdit edildiklerini iddia ederek, "Çocuğum ölürken çok mu eziyet çekti? Bunu merak ediyorum. Erol bizi tehdit ediyor. Biz hiçbir zaman korkmuyoruz. Allah benim canımı alana kadar sonuna kadar şikayetçiyim. İzin verirseniz kızımın bir parçasını getirdim." ifadesinde bulundu. Mahkeme başkanı babayı uyararak, "Burası televizyon programı değil, mahkeme salonu. Koy onu cebine. Televizyonda değil yargıda adaletin sağlandığını ve sağlanacağını bu soruşturma gösteriyor zaten." dedi. Sema Esen'in annesi Hatun Esen ise "Ben anneyim. Ellerimle yıkadım yavrumu. Ümitcan ömür boyu yatsın. Benim yavrum toprakta çürüyor o da hapiste çürüsün. Sonuna kadar şikayetçiyim. Mezar açılsın gerçekler açığa çıksın." ifadelerini kullanarak kızının hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. Sema Esen'in abisi Hikmet Esen, kardeşini zorla çalıştırdığını iddia ederek "Karı- koca hayatı yaşadığını söylüyor ama kardeşimi zorla çalıştırdı. Olay olduktan sonra bize cenazeyi nereye sevk edeceğimizi sorduktan sonra Gaziantep'e kaçtı." ifadelerini kullandı.
KONUŞURSAN SENİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜRÜM DİYE TEHDİT ETMİŞ
Tanık olarak dinlenen ve Esen'in üst komşusu olan L. K. Uygun'un evde olmadığı zamanlarda maktülle birlikte dertleştiklerini ifade etti. Uygun'dan şiddet gördüğünü kendisine anlattığını belirten L.K, "Aleyna bana Ümitcan'ın onu dövdüğünü ve sürekli eve başka insanların geldiğini söylüyordu. Zaten ben de sürekli seslerini duyuyordum. Hatta uyardım onları birkaç kez ama Ümitcan beni tehdit etti hatta Aleyna'nın telefonundan içki sofrası ve tabanca resimleri atıyordu bana 'Konuşursan seni bu tabancayla öldürürüm' diye. Sema 'da durumdan endişe ettiği için merdivenlerden inmemem konusunda uyarıda bulunmuştu. Ümit benim için 'Onu merdivenlerden iteceğim zaten ameliyatlı' demiş, ben de korkumdan merdiveni kullanmıyordum. Aleyna hamile kalmıştı. Ümitcan bana 'Doğursa bakar mısın?' diye sordu." beyanında bulundu. Aynı mekanda çalıştıklarını söyleyen ve tanık olarak dinlenen M.G.O. ise, "Esen ile aynı mekanlarda çalışıyorduk. Ümitcan Esen'e mekan çıkışlarında şiddet uygulayarak kazandığı parayı alıyordu. Başka kızlarla mekanda oturup Esen'e hesap ödettirdi. Esen'in vücudunda kızarıklık ve morluklar vardı" dedi.
"ÜMİTCAN ALEYNA İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDU"
Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı olduğunu olan B.G, Esen'in ailevi sorunlar yaşadığını, babasının annesiyle görüşmesine izin vermediğini söyledi. B.G, "Ümitcan, Esen'e hiçbir zaman şiddet uygulamadı. Esen'in vücudunda hiçbir morluk ya da iz yoktu. Çok mutlu bir evlilikleri vardı." beyanında bulundu. Ayrıca B.G olay günü Esen'in Uygun'a kendine zarar vereceğine yönelik mesajlar attığını ve bunun üzerine Uygun'un kendisinden çilingirle beraber eve gitmesini istediğini ifade etti. B.G, "Çilingir ile içeri girdik. Salonun kapısının arkasına dayanmış bir siluet gördük. Kapıyı açmamızla Aleyna'nın bedeni yere yığıldı. Bornoz askısıyla kendini salondaki borulara asmış. 112'yi aradım. Sonra polis ve ambulans geldi. Ümitcan Aleyna'yla evlenmeyi düşünüyordu hiç bunu düşünen bir insan sevgilisini başka erkeklerle birlikte görmeye tahammül eder mi? Ümitcan böyle bir şey yapmadı, yapsaydı ben bilecek kadar yakınıyım zaten." ifadesinde bulundu.
BİR SONRAKİ CELSE TANIK DİNLENECEK
Ara kararını açıklayan mahkeme, Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyasının dava dosyasına eklenmesi için yazı yazılmasına ve
sonraki celsede bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmetti. Duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.