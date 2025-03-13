Bakan Bolat ve Yumaklı'dan kritik Zelenski görüşmesi! "Anlaşmayı onaylamaya hazırız"

Zelenski, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.

BAKANLAR YUMAKLI VE BOLAT, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ziyaretleri ve ülkede gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin paylaşım yaptı.