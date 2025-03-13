Bakan Bolat ve Yumaklı'dan kritik Zelenski görüşmesi! "Anlaşmayı onaylamaya hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirtti.
Söz konusu toplantının, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktaran Zelenski, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.
Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını kaydetti.
Zelenski, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.
BAKANLAR YUMAKLI VE BOLAT, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ziyaretleri ve ülkede gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin paylaşım yaptı.
Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile de görüşen Yumaklı, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantı tutanağını imzaladıklarını aktardı.