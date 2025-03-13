Bakan kurum iftarını Hataylılarla yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Defne İlçesinde yapılan Orhanlı Mahallesi TOKİ Deprem Konutları'nda İftar Buluşması programı düzenlendi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN KURUM HATAYLILARA HEMŞEHRİLERİM DİYE SESLENDİ

İftar öncesi vatandaşlara yönelik konuşan Bakan Kurum kurdukları Halil İbrahim sofrasına konuk olan tüm Hataylılara teşekkür ederek ramazan ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ileten Bakan Kurum, kendisine takdim edilen hemşehrilik beratını mutlulukla ve şeref duyarak aldığını dile getirdi.

BAKAN KURUM "HATAY'IMIZI YANLIZ BIRAKMADIK"

Kurum konuşmasının devamında şöyle konuştu: "'Milletimiz endişe etmesin. Hatay asrın inşasının merkezi olacak, yeniden tarih sahnesinde şanlı yerini almak için çok daha güçlü şekilde gelecek' dedik. Bu sözün ağırlığıyla emin olun burada bütün arkadaşlarımızla, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle tüm Hataylı kardeşlerimizle birbirimize sımsıkı sarıldık. Durmadan, dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. 'Her bahar bir çiçekle başlar' diyerek daha depremin 45'inci gününde burada ilk temellerimizi attık. Hep birlikte Hatay'ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık."

"RAMAZAN AYINIZI VE BAYRAMINIZI TEBRİK EDİYORUM"

Hatay'da bugüne kadar 46 bini aşkın yuvayı teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, "İnşallah, 2025 yılının sonuna kadar toplam 153 bin bağımsız bölümü de teslim etmiş olacağız. Şu anda 11 ilde, ilçelerde , köylerde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmek için canla başla çalışıyoruz, koşturuyoruz. Tüm Hataylılara söz veriyorum. Eserlerimizi hızla tamamlayacağız, Hatayımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız, çok daha güçlü hale getireceğiz" diyerek, ramazanlarını ve bayramlarını tebrik etti.

Programda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Bakan Kurum ile birlikte şehrin inşa çalışmalarını incelediklerini belirterek Hatay'ın tekrar ayağa kalkmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu süreçte emeği geçen Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum olmak üzere tüm bakanlara, millet vekillerine başkanlara ve herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından birlik ve beraberliğin hâkim olduğu iftar programına katılanlar dualarla oruçlarını açtı.