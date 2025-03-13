Bakan Memişoğlu: Hekimlik, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Memişoğlu, "Hekimlik, bir meslekten öte, bir adanmışlık hikayesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi. Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat.

Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.