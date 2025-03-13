Bakan Yerlikaya: Amacımız 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmaktır

İftarın ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Batman'da kurulan gönül sofrasında Batmanlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yerlikaya, bu kadim toprakların binlerce yıl, farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği coğrafya olduğunu ifade ederek, insanlık tarihine yön veren bu toprakların, kardeşlik mayasıyla şekillendiğini, sevginin, saygının ve hoşgörünün yurdu olduğunu belirtti.

"Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni yüzyıllardır aynı duaya 'amin' demiş, aynı kaderi paylaşmıştır. Aynı aşkla vatanına sahip çıkmış, aynı bayrak altında, ortak geçmişten ortak geleceğe birlikte yürümüştür." diyen Yerlikaya, köklü tarihin bunun en canlı tanığı, en yakın şahidi olduğunu vurguladı.