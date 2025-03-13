CHP’de ’el cepte’ krizi! Belediye Başkanı Özarslan, Özgür Özel’i eli cebinde dinledi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik tartışmalara değinen Özel, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına dikkat çekti. Ancak program sırasında sahnede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel'i eli cebinde dinlemesi, CHP kulislerinde rahatsızlık yarattı. Özarslan'ın Mansur Yavaş'a yakınlığıyla biliniyor olması, daha önceden da Yavaş'ın Başdanışmanlığını yapmış olması ve ABB iştirak şirketi PORTAŞ A.Ş.'nin eski genel müdürü olması bu durumu daha da dikkat çekici hale getirdi. Parti içinde, Özarslan'ın bu hareketinin aslında Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'ne karşı tavrını yansıttığı görüşü öne çıktı.

KRİZ ÇOK ÖNCEDEN PATLAK VERMİŞTİ

Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istemişti. Ancak CHP Genel Merkezi, Özarslan yerine tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nu tercih edince taraflar arasında ilk kriz yaşandı. Bu süreçte Yavaş'ın masayı terk ettiği belirtildi. Ardından Yavaş, Özarslan'ın Mamak'tan aday gösterilmesini talep etti, ancak bu talep de reddedildi. Bunun üzerine Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı. Son olarak, Yavaş'ın ısrarıyla Mesut Özarslan, bu kez Ankara'nın Keçiören ilçesinden aday gösterilmişti.