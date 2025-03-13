CHP’de ’el cepte’ krizi! Belediye Başkanı Özarslan, Özgür Özel’i eli cebinde dinledi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik tartışmalara değinen Özel, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına dikkat çekti. Ancak program sırasında sahnede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel'i eli cebinde dinlemesi, CHP kulislerinde rahatsızlık yarattı. Özarslan'ın Mansur Yavaş'a yakınlığıyla biliniyor olması, daha önceden da Yavaş'ın Başdanışmanlığını yapmış olması ve ABB iştirak şirketi PORTAŞ A.Ş.'nin eski genel müdürü olması bu durumu daha da dikkat çekici hale getirdi. Parti içinde, Özarslan'ın bu hareketinin aslında Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'ne karşı tavrını yansıttığı görüşü öne çıktı.
KRİZ ÇOK ÖNCEDEN PATLAK VERMİŞTİ
Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı aday göstermek istemişti. Ancak CHP Genel Merkezi, Özarslan yerine tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nu tercih edince taraflar arasında ilk kriz yaşandı. Bu süreçte Yavaş'ın masayı terk ettiği belirtildi. Ardından Yavaş, Özarslan'ın Mamak'tan aday gösterilmesini talep etti, ancak bu talep de reddedildi. Bunun üzerine Yavaş, Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı. Son olarak, Yavaş'ın ısrarıyla Mesut Özarslan, bu kez Ankara'nın Keçiören ilçesinden aday gösterilmişti.
ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çalışmalarıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiğinde duruma bakılır" şeklinde konuşmuştu.
Özel'e, Yavaş'ın bu sözleri sorulduğunda, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak sessiz kalmayı tercih ettiği görüldü.
Öte yandan, Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, "Seçim yaklaşınca anketlere bakarız" dedi. Bu açıklamanın, İmamoğlu'na yönelik bir gönderme olduğu yorumları yapıldı.
Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Ankara'da düzenleyeceği halk buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağı iddiaları da kulislerde konuşulmaya devam ediyor.