Çiftçilerin destek ödemesi hesaba yatıyor

Üretime desteğin, Türkiye'ye bereket olduğunu ifade eden Yumaklı, "2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Üretime destek, ülkemize bereket oluyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 13, 2025
🌾 2 milyar 595 milyon 192 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/doJaaqnkL6
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 29 milyon 354 bin 273 lira olarak belirlendi. Hububat desteği Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.