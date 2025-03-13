Emperyalizmin gazına gelme kardeşliğe pusu kurma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu:

Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin de kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Yıllarca bizi Türk- Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar, son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Tahrik siyasetiyle, provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmaya çalışılıyor. İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü, genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yapıyor. Bu mülevves senaryoyu daha önce Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde ve başka yerlerde gördük. Buradan aynı hevesler peşinde koşanlara şunu bir kez daha söylüyorum: Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Her kim üç beş emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kastederse karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Özgür Özel'in ve CHP'nin özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.

Terörsüz Türkiye hedefimizle ülkenin 40 yıllık sorununu çözerken, yeni fay hatları oluşturmak emperyalizme uşaklıktır. Bizi, Türkiye Yüzyılı hedefimizden alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak, bu milleti kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz. Bu sefer Türkiye'yi küresel yarışın dışına atamayacaksınız.



BARIŞ DİPLOMASİSİNİN MERKEZ ÜSSÜYÜZ



Türkiye sadece iyilik sancağını değil, barışın güven ve huzur veren iklimini, başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. "Daha adil bir dünya mümkün" şiarımızın semerelerini toplamaya başladık. Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı ve barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getirdik.

BU ÜLKEDE HER KESİM CHP'DEN BASKI GÖRDÜ



Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakâr da demokrat da en şedit baskıyı CHP'den görmüş, CHP'nin faşist zihniyeti eliyle yaşamıştır. CHP yönetimi, Alevi vatandaşlarımızı istismar edeceğine, kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin. CHP kendine çekidüzen vermek yerine nobranlaşıyor.



Erdoğan'a, torunları ile birlikte yer aldığı tablo hediye edildi.

3 LİRALIK HİZMETE 5 LİRALIK REKLAM YAPMAYIZ



Biz millete hizmet ederken başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. Üç liralık hizmet reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın derdini, mağduriyetini şov aracı, siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şovun değil gönüller yapmanın peşindeyiz. Yaptıklarımızı elbette anlatacağız ama tevazudan asla sapmayacağız.

AİLEYİ KORUMAK HEPİMİZ İÇİN MİLLİ BİR GÖREVDİR



Aile müessesesini güçlendirecek, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni uygulamaları hayata geçireceğiz. Aileyi korumak ve yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Biz, sapkın akımların bünyemizi işgal, iğfal ve istila etmesine karşı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağız. Batı'da artık anaokullarına kadar bulaşmış LGBT musibetine karşı önlemler alınırken bizde muhalefet LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor, cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aileye ihanet ediyor.

İMRALI HEYETİNDEN RANDEVU TALEBİ



Başkan Erdoğan, gazetecilerin "İmralı heyeti ile görüşecek misiniz? Heyete randevu verecek misiniz? sorularına "Benden rendevu istendiği takdirde veririm" cevabını verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak" dedi.