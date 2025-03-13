Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç.’ye kepçe kıyağı: Mesai saatinde hem kendi hem de belediye ekipmanları dizi setinde!

GELEN ELEŞTİRİLERE SKANDAL SAVUNMA

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç dizisinde başrol olarak görev alacağı ortaya çıkmış ve söz konusu durum ile ilgili sosyal medyada, "İnsan iki işi bir arada yapamaz", "Siz ilk belediye işlerini halledin sonra başka şeyler yapın", "İnsan oyunculuğa devam edecekse neden belediye başkanı olur" gibi yorumlara neden olmuştu.

Beşikçioğlu gelen eleştirileri "Yapının nasıl işlediğini bilmeyen bir insanın bu endişeyle bu soruyu sorması normal. Neden olmasın ki bu yapılabilir. 6'dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var başkan yardımcıları ve onların altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu. O yüzden çok zor olacağını düşünmüyorum.'' Şeklinde yanıtlamıştı.