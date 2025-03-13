FETÖ’cülerin sığınağı İngiltere

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin kaçtığı İngiltere firarilere kucak açtı. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.

45 GÜNDE OTURUM

İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde 'girişimci' ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak 'yatırımcı vizeleri' ile 45 günde oturum hakkı elde edebilen FETÖ'cülerin 6 yılın sonunda yatırım yapmaları halinde, İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Firari yöneticiler, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum, vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtı.

HEPSİ AYNI ADRESTE

FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı 244 Chase Road, London, England, N14 6HH isimli kayıtlı ev adresinde birçok şirketin olduğu, örgütün tanınan isimleri Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin'in şirketlerinin de bu adrese kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Tespit edilen diğer adres Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY.'da ise Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda mahrem imamın adına şirketlerin olduğu saptandı.

ÖRGÜTÜN PARA KASALARI

Örgütün yıllarca 'himmet' adıyla topladığı paralarının, örgütün kasası olarak bilinen yönetici ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletildiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün paralarını kontrol etmek için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunduğu öğrenildi.