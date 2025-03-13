İstiklal Marşı vatana bağlılığın ifadesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, İstiklal Marşı'nın kabulünün gerçekleştiği bu gazi mekânda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurtulmuş, 4 üniversitenin ortak çalışmasıyla, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde bu programın düzenlenmesinin önemine işaret etti. Kurtulmuş, "Bizim üzerimize düşen, hem o dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamak hem Mehmet Akif'in Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yaptığı katkıları en iyi şekilde değerlendirmek ve onun müstesna yerini gelecek nesillere aktarabilmektir" diye konuştu.

MİLLETİMİZİN HAYKIRIŞIDIR

Kurtulmuş, şunları kaydetti: "İstiklal Marşı, aslında ne bir şiirdir ne de bir marştır. İstiklal Marşı, bizim milletimizin, yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır, bağımsızlığı, istiklali ve istikbali için inançlarına, değerlerine, vatanına, milletine, dinine diyanetine ve bayrağına bağlılığının ifadesidir. Hiçbir şart altında kayıt altına alınmamanın feveranıdır. Bu kolay kolay mısralara dökülebilecek bir şey değildir. İstiklal Marşı, kâğıda döktüğünüz zaman okurken hepimizi heyecanlandıran, hepimize ümit veren, hepimize istikbal çizen bir marştır ama hem yazılması hem kabul edilmesi dönemin şartları içerisinde değerlendirilmeli ve bunun bir marş olmanın, bir şiir olmanın ötesinde çok daha büyük anlamlar taşıdığını idrak etmek durumundayız.