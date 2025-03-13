Körfez’deki çevre katliamı bitmiyor

İzmir Körfezi'ni kirlettiği gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 1.8 milyon lira idari para cezasına çarptırılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon Şirketi (İZSU) Genel Müdürlüğü, yine suçüstü yakalandı. İZSU, bu sefer de yağmur suları ile birlikte Kemeraltı ve çevresindeki kanallarda biriken çamuru güpegündüz, herkesin gözü önünde Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne verdi. Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden oldu. Etrafa yayılan kötü kokular ise çevrede rahatsız edici boyuta ulaştı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar karşılaştıkları kötü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yaşanan şok gelişme sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucunca İZSU Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta yağan yağmurlarla birlikte kanallarda biriken çamuru denize deşarj ettiği belirlendi. İZSU Genel Müdürlüğü hakkında idari işlem başlatan il müdürlüğü çevre kanunu uyarınca İZSU'ya 3 milyon 343 bin lira para cezası kesti. İZSU eli ile güpegündüz yaşanan çevre felaketinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine İZSU sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin itiraf gibi açıklama yaptı. İZSU tarafından yapılan açıklamada "Geçtiğimiz haftalardaki yağışlarla gelip terfi merkezi deposunda bekleyen ve biriken çamurlu yağmur suyu deşarjı gerçekleştirilmiştir" denildi.



BÜYÜKŞEHİR'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: BU YAPTIKLARI ÇEVRE FACİASI

AK PARTİ İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını ayrıştırmayarak Körfez'e 33 ayrı noktadan kirli su deşarj ettiğini öne sürdü. Kaya, "Burası İzmir'in göbeği, Konak Vapur İskelesi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezini kirletmeye devam ediyor. Göz göre göre, gündüz vakti yaptıkları bu çevre katliamı, CHP'li Büyükşehir'in pervasızlığını ortaya koyuyor. Çeyrek asırdır yöneten CHP, kirleten CHP, temizlemeyen kirletmeye devam eden yine CHP. İzmir bu ihaneti hak etmiyor" dedi.

CHP İZMİR'İ CEZALANDIRIYOR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından İZSU tarafından denize verilen çamurlu su görüntüsünü içeren bir video paylaştı. Altına da, "CHP, İzmir Körfezi'ne sürekli bu şekilde tonlarca atık suyu boşaltıyor. Masmavi körfezimizi katleden bu çevre düşmanı anlayışla İzmirliler olarak birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİZ ÇOK ANLATTIK, UYARDIK

Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi. Bursalı sosyal medya hesabından, "Gün geçmiyor ki haklı çıkmayalım. Mavi Körfez'imiz artık çamur rengiyle anılmaya başlandı. Temiz havamızın yerini pis koku aldı. Denize deşarj edilen atık su, yarın çamur olarak, koku olarak İzmirlinin karşısına çıkacak" dedi.

KİRLİ YALANLAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, ''CHP'li İzmir Büyükşehir, arıtılmamış atık suyu Körfez'e boşaltırken yakalanınca, utanmadan "yağmur suyu" bahanesine sığındı. Doğrusunu anlatalım! İzmir'de, yaklaşık 20 gündür yağmur yağıyor mu? Hayır! Birikmiş yağmur suyu olsa bile çamurlu su, başına buyruk Körfez'e dökülmeli mi?' diye konuştu.