Son dakika | Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri Töreni: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Yüreği dağlar kadar büyük tüm vakıf insanlarına teşekkür ediyorum. 13-20 Mart tarihleri arasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz.

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır.