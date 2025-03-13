SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gayetmiz gayet açık; terör bitsin, acılar dinsin

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Muhalefet adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem arz ediyoruz. Uzlaşalım el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat itibarıyla Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hiçbir aşırıya mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

Milletimizin 1000 yıllık kardeşliğine sokulan hançeri çıkaralım, emperyalist hedefleri bir kez daha kursaklarında bırakalım.