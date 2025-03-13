Son dakika | Seyyar giyotin iftirasını atmıştı: Özgür Özel, Akın Gürlek’e tazminat ödeneyecek!

Mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

GENÇLİK BAŞKANI DA AYNI İFADELERİ KULLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "seyyar giyotin" ifadelerini kullanmış ve hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Aydın'a, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.