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Giriş Tarihi: 13.3.2025 17:38 Son Güncelleme: 13.3.2025 18:17

Türkiye'den Şam'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

Türkiye’den Şam’a kritik ziyaret

Suriye yönetimi ile SDG arasında yapılan anlaşmanın ardından kritik bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti.

ÜÇLÜ FORMATTA GÖRÜŞME YAPILACAK

Fidan ve Kalın daha önce ayrı ayrı Şam'ı ziyaret etmişti. Üç ismin birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette, üçlü formatta bir görüşme yapılacak. Ankara, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmayı dikkatle takip ediyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI KONUŞULACAK

Şam'da gerçekleştirilen bu çalışma ziyaretinde, sekiz maddelik anlaşmanın detaylarının da ele alınması bekleniyor.

Suriye'de, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan 8 maddelik anlaşmayla SDG Suriye Ordusu'na katıldığını açıklamıştı.

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Türkiye'den Şam'a kritik ziyaret
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