Türkiye’nin üyeliği Avrupa’yı güçlendirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir" dedi. Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Beştepe'de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması, huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

GÜÇ KAYBINA ÇARE

Polonya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu işbirliğinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentimi Tusk ile paylaştım.

VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Tusk'la Avrupa'nın güvenliğinin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayii işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik.



ZOR GÜN DOSTU

Geçen ay ülkesinde torunlarına kayak öğretirken sol bacağını kıran Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye'ye bacak stabilizatörüyle geldi. Erdoğan, Tusk'a Külliye'nin kapısında merdivenleri çıkabilmesi için koluna girerek yardımcı oldu.



GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASIYDI

Polonya Başbakanı Tusk da basın toplantısında şu mesajları verdi:

Ukrayna ve Rusya konusunda Polonya'nın tutumu belli. Polonya'nın hedefi barışın tesis edilmesi. Kiev'de bunu hep duyarız. Polonya ve Türkiye adil bir barış için uğraşıyor. Bu konuda hemfikiriz. Türkiye'nin barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını rica ettim.

Savunma alanında iki ortağız. Bugünkü görüşme aslında dönüm noktasıydı. Türkiye ile Avrupa ve bölge için ne istediğimizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sizi Varşova'da da görebileceğiz. Türkiye'nin AB'ye girme sürecinin gerçekçi olmasını diliyoruz. Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. 300 yıl önce yazılmış tarihi bir mektup bana hediye edildi. Geleceğe olumlu bakıyorum, kolları sıvama zamanı geldi.