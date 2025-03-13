Turknet’e siber saldırı: Milyonlarca müşterinin bilgileri çalındı! Şirketten açıklama...

İnternet servis sağlayıcılarından TurkNet siber saldırıya uğradı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin hangi verilerine erişildiği de açıklandı.

TurkNet'ten yapılan açıklama şöyle:

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en Önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.