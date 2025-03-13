Vali Şahin’den trafik uyarısı! Ankara’nın en büyük sorunlarından biri haline geldi

Vali Şahin, Ankara genelinde kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen 2025 yılı Şubat ayına ilişkin asayiş ve güvenlik faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Ankara'nın güvenlik açısından dünyanın diğer başkentleriyle karşılaştırıldığında iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Şahin, "Huzurlu bir kentiz, huzurlu bir başkentiz. Ancak güvenlik konusunda her zaman bir adım ileriye gitmek zorundayız" dedi.

ŞUBAT AYINDA 4 BİN 392 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Vali Şahin, Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 4 bin 392 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan kişiler arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası alan 21 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 70 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası alan 139 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası alan bin 285 kişi ve ifadeye yönelik aranan 2 bin 877 kişi bulunuyor. Ayrıca Ankara'da geçen yılın aynı dönemine göre kişilere yönelik suçlarda yüzde 10, mali suçlarda ise yüzde 12 oranında bir düşüş kaydedildi. Şahin, "Bu başarı, kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur" dedi.

NARKOTİK VE TERÖR OPERASYONLARI

Uyuşturucu ile mücadelede önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Şahin, Şubat ayında bin 31 narkotik olayına müdahale edildiğini ve bin 799 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bunlardan 298 kişi tutuklanırken, 274 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonlarında 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 938 bin 820 adet sentetik hap da yakalandı. Şahin, "Ankara'da kokain kullanımının arttığını görüyoruz. Bu da daha üniversite ve üksek gelir grubuna yönelik bir artışı işaret ediyor" diye konuştu. Terörle mücadele kapsamında Ankara'da 14 operasyon yapıldığını belirten Şahin, "Bu operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı, 20 kişi tutuklandı, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Ankara'da trafik sorununun giderek büyüyen bir problem haline geldiğine dikkat çeken Vali Şahin, "Son 1-2 yıldır özellikle ramazan ayında pik saatlerde vatandaşımızı canından bezdiren bir trafik problemiyle karşı karşıyayız. Bu sorunu azaltabilmek için özellikle Bakanlığımız tarafından Ankara'ya görevlendirilen 400 ek trafik personeli sahaya çıkarıldı" dedi. Denetimlerin arttığını belirten Şahin, "Geçen yıllara göre trafik denetimlerimizi yüzde 50 oranında artırdık. Servis ve ticari taksilere yönelik denetimlerimiz yüzde 100 oranında artmış durumda" diye konuştu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla ilgili de bilgi veren Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bin 800 sosyal medya hesabını incelediğini ve bu kapsamda 8 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. "116 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Vali Şahin, sokak köpekleri konusunda da belediyelerin çalışmalarının artırıldığını ve valilik olarak bu süreci takip ettiklerini belirterek, "Belediyelerimize bu konuda desteğimizi sürdüreceğiz. Kolluk kuvvetleri olarak da gerekli görevleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.