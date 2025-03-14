1.7 milyon yaşlı tek yaşıyor

TÜİK'in 2024 yılına ilişkin hazırladığı "İstatistiklerle Yaşlılar" analizine göre, 'yaşlı' olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20.7 artarak 9 milyon 112 bin 298 kişiye çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 10.6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44.6'sını erkekler, yüzde 55.4'ünü kadınlar oluşturdu.

YAŞLI NÜFUSTA ARTIŞ BEKLENİYOR

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13.5'e çıkması öngörülüyor. Bu oranın 2040 yılında yüzde 17.9'a, 2060 yılında ise yüzde 27'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye şu an yaşlı nüfus oranına göre dünya sıralamasında 194 ülke arasında 75. sırada yer alıyor.

Öte yandan istatistikler kapsamında 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü. Bu hanelerin yüzde 74'ünü yaşlı kadınlar, yüzde 26'sını ise yaşlı erkekler oluşturdu. Ayrıca Türkiye'deki genel yaşlı nüfusun yüzde 85.7'sinin telefon kullanabildiği, yüzde 55.1'inin alışverişini kendi yapabildiği, yüzde 61.1'inin yemeğini kendi hazırlayabildiği, yüzde 76.6'sının ev temizliği yapabildiği aktarıldı.

65 YAŞ SONRASI YAŞAM SÜRELERİ

Dikkat çeken bir diğer detay ise 65 yaş sonrası öngörülen yaşam süreleri oldu. Rapora göre, bir birey 65 yaşına ulaştığında, o andan itibaren yaşaması beklenen ortalama ömür 17.4 yıl olarak kayıtlara geçti. Erkekler için bu sürenin 15.7 yıl, kadınlar için 19 yıl olduğu gözlendi. ANKARA