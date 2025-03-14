Şam’da 3 saatlik kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın dün resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Çalışma ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya gelecek olan Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab da yer aldı. İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından Türk heyeti, Halk Sarayı'ndan ayrıldı