Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük

Bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Yerlikaya, İskenderun Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kardeşlik iftarına katıldı.

İftar öncesinde vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, "Vatan Toprağımızın üzerinde gönül soframızı bir kılan bizleri özgürce yaşatan, rabbimize binlerce şükürler olsun. Üstat Necip Fazıl, Ramazan ayından bahsederken, "Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı, bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı" der. Benim İskenderunlu, Hataylı kardeşlerimde özellikle son iki yıl çok gözyaşı döktü. Çok acılara göğüs gerdi. Hani Hz. Mevlana, "Sabret ki herşey hissettiğin gibi olsun. Sabret ki herşey gönlünce olsun" diyor ya benim İskenderunlu kardeşlerim de Allah için çok sabretti. Ama mücadele sahasını terk etmedi. Çünkü İskenderun ayağa kalkmalıydı. Hatay yeniden kıyam etmeliydi. Barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin diyarı olan bu topraklara yakışan da buydu. " dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 85 MİLYONUN ORTAK YURDUDUR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonun ortak yurdu olduğunu belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizde benzersiz bir medeniyet mirasına sahip olan İskenderun'umuzu yalnız bırakmayacaktır, bırakmadı da. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur, hepimizin ortak vatanıdır.

6Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından milletçe el ele verdik. Asrın felaketini şükürler olsun asrın birlikteliğine dönüştürdük. Birbirimize daha sıkı sarıldık. Kenetlendik, bir olduk, birlik olduk. Çünkü biliyorduk, her geçinin ardından güneş tekrar doğacaktı. Her zorluğun ardında bir kolaylık vardı. Liman kenti İskenderun sadece gemilerin kenti değil, sevginin, umudun, demir attığı bir yer olarak yeniden şahlanmalıydı."

DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONU

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız diye İskenderunlu kardeşlerimize söz verdik. Şimdiye kadar depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 6 kura töreni ile birlikte 201 bin 431 konutun anahtarlarını teslim ettik. İskenderun'umuzda ise toplam 3 bin 266 konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar inşallah 10 bin konutun daha anahtarlarını hak sahiplerine teslim ederek onları sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Ve inşallah önümüzdeki Ramazan ayında bu iftar sofrasında tekrar bir araya geldiğimizde İskenderun'daki tüm konutların anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bu duyularla yüce rabbimizden niyaz ediyorum ki bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevdiklerine ve yakınlarına büyük sabırlar diliyorum." dedi.