Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü

Görüşmede, Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

Başan Erdoğan görüşmede, bu tırmanmanın, Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması ve Bosna-Hersek'te geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının hakim olması için gayret gösterilmesi gerektiğini, Bosna-Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik sıkıntılarının arttığı günümüzde, Balkanlarda huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve anayasal düzeninin muhafazasını, huzur ve istikrarın devamını tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceğini ifade etti.