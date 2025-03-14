Çevre katliamına pişkin savunma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, Konak'ta denize atıksu deşarj ederken suçüstü yakalandı. Bakanlık güpegündüz herkesin gözü önünde yaşanan çevre felaketine yol açan İZSU Genel Müdürlüğü'ne 3.3 milyon lira para cezası kesti. İzmir Körfezinde yaşanan kirlilikle ilgili her fırsatta Çevre Bakanlığı'nı sorumlu tutan Başkan Tugay yaşanan manzara karşısında ise adeta köşeye sıkıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Tugay'dan 'Bu kadar da olmaz' dedirten açıklamalar geldi.

Tugay, "Şu an bir algı operasyonu yürütülüyor. Sanki Körfez'e pis su akıtılmış gibi... Burada bir sabotaj var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak için yapılmış organize bir iş" dedi. TÜBA Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise, "Bu kadar büyük miktarda bir suyu sisteme kaçak olarak vermek için yüzlerce tankerin denize peş peşe atık deşarj etmesi lazım. Varsa öyle bir komplo, belediye nerede? Nasıl görmez? Sayın Başkan körfezdeki balık ölümleri için de 'bu ölü balıklar körfeze aiti değil, dışarıdan getirilmiş' şeklinde bir açıklama yapmıştı" ifadelerini kullandı.